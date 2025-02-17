Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Російське військове командування визначило Костянтинівку як одну з головних цілей на 2025 рік, однак повністю захопити "фортечний пояс" України у Донецькій області окупантам не вдасться.

Читайте також Де просунулися ЗСУ, а де атакує Росія: усі зміни на лінії фронту в огляді й на картах ISW

Костянтинівка – наступна мета росіян

"Фортечний пояс" України – це ключова лінія оборони, що складається з Костянтинівки, Слов’янська, Краматорська та Дружківки. Росія роками намагається його прорвати, однак безуспішно.

За оцінками ISW, станом на середину лютого російські війська перебувають:

22 кілометри на південь від Костянтинівки (поблизу Воздвиженки);

11 кілометрів від міста (зі сторони Торецька);

25 – 30 кілометрів від Слов'янська та 9 кілометрів від північно-східної околиці Костянтинівки.

Аналітики вважають, що при збереженні поточних темпів наступу росіяни можуть досягти південних околиць Костянтинівки до травня 2025 року, проте шанси на це низькі через потужний український захист.

Щоб просунутися до Слов’янська, окупантам доведеться спершу захопити Лиман і Сіверськ, а це займе місяці боїв. Водночас навіть при просуванні до Костянтинівки росіяни не зможуть зруйнувати всю оборонну лінію.

Просування російських військ на схід і південь від Костянтинівки може спричинити тиск на "фортечне кільце", однак навряд чи російські війська повністю зруйнують і захоплять це "кільце" у 2025 або навіть 2026 році",

– наголошують в ISW.

Росія не витримає довготривалої війни

У доповіді зазначається, що окупанти вже зазнають великих втрат у живій силі та техніці. Довготривала кампанія проти української оборони вимагатиме більше ресурсів, ніж Росія може собі дозволити.

Російське командування демонструє готовність до багаторічної війни, але її успіх виглядає малоймовірним, зазначають в ISW.

Кремль і далі ставить на виснаження України, проте навіть його перевага у живій силі не гарантує прориву через укріп