Російська армія багато атакувала і мала кілька просувань, але й у ЗСУ були успіхи. 24 Канал публікує основні висновки ISW.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 17 лютого
- Російські війська просунулися в Курській області. Бої тривали в районі Свердлікового, на північний захід від Суджі в районі Погребків і Малої Локні, і в районі Черкаського Поріччя та Гуєво. Геолокаційні кадри вказують, що росіяни пройшли в південно-східному Свердликовому.
- На Харківському напрямку в районі Вовчанська просувань не було, але були на Куп'янському. Геолокаційні кадри показують, що російські війська перетнули річку Оскіл і пройшли в полях на південний захід від Тополі, що на північний схід від Куп’янська. На напрямках до Борової та Лиману просувань не зафіксовано.
- Російські війська просунулися під Сіверськ. Вони наступали на північ від міста в напрямку Дронівки, на схід в районі Верхньокам’янського та на південний схід в районі Івано-Дар'ївки. Геолокаційні кадри показують незначне просування в північній Білогорівці, що на північний схід від Сіверська.
Бойові дії в Україні та Росії за 16 лютого / Карти ISW
- У Часовому Яру просувань не було, але були на Торецькому напрямку – у ЗСУ. 15 і 16 лютого росіяни продовжували наступати в самому місті та в районі Диліївки й Кримського. Та геолокаційні кадри показують, що саме українські сили трохи просунулися в північному Торецьку.
- На Покровському напрямку підтверджених просувань росіяни не зробили, хоча наступали біля багатьох населених пунктів. Але вони мали просування на Курахівському напрямку. Вони наступали в районі Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Дачного, Улаклів, Зеленівки й Розлива, а просунулися на південний схід від Улаклів.
- У районі Великої Новосілки жодних підтверджених просувань не було. Обмежені наземні атаки росіян на заході Запорізької області також до просувань не призвели, як і на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро.