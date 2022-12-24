Целью такого наступления, по мнению аналитиков, может стать повторная оккупация деоккупированных населенных пунктов Луганской области и территории Харьковской к востоку от реки Оскол. Враг перекидывает туда технику из Ростовской области.

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Новый план врага

Аналитики Института изучения войны проанализировали все направления на фронте с точки зрения предполагаемого наступления. По их данным, на Херсонском направлении наступление невозможно, поскольку врагу не удастся переправиться через Днепр. Создание и укрепление линий обороны в Запорожье также указывает на то, что вероятность наступления на этом направлении очень низкая.

Однако высока вероятность наступления именно на Луганском направлении, целью которого может стать полная оккупация области и повторный захват территорий Харьковской области. Но аналитики отмечают, что до сих пор не ясно, удастся ли россиянам пойти в наступление. Планировать наступление и начать его – одно дело, а провести его – совсем другое.

Эксперты также отмечают, что для того, чтобы отвлечь внимание от Луганского или любого другого направления, россияне могут попытаться совершить диверсионные атаки на Севере, в том числе с территории Беларуси. Это отвлечет Силы обороны от основных направлений наступления.

К слову, о Беларуси. Пока аналитики Института называют наступление из Беларуси маловероятным, но все же возможным. У белорусской армии нет ударной силы, которая смогла бы начать наступление и их формирование по включению российских войск на территории Беларуси не зафиксировано.

Ситуация в Луганской области

Летом россиянам удалось почти полностью захватить территорию Луганской области, и в Кремле выдали это как "победу". Однако для врага быстро ситуация изменилась – в сентябре украинские воины начали масштабное контрнаступление, в рамках которого удалось освободить почти всю территорию Харьковской области и начать деоккупацию Луганской.

Нашим воинам удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов на западе области. Сейчас основные бои продолжаются на линии Сватово – Кременная. После поражения в Лимане оккупанты начали укреплять линию обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских военных. Однако бои продолжаются.