Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, передает 24 канал.

Важно оккупанты постоянно перемещаются на Юге: в ВСУ назвали возможные причины

Гуменюк отметила, что страна-террористка не в первый раз нарушает законы и обычаи ведения войны.

Россия не в первый раз нарушает международные конвенции. И эти факты обязательно будут приложены в международные ссуды,

– подчеркнула она.

Добавим, что накануне в Центре национального сопротивления сообщили, что враг обстреливает деоккупированный Херсон разным вооружением, в частности применяет запретные фосфорные боеприпасы. Последний подобный случай зафиксировали 23 декабря. Кроме того, город ежедневно обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии.

Еще в ноябре в сети появились видео обстрела позиций ВСУ фосфорными снарядами около Бахмута. На обнародованных кадрах можно увидеть яркие вспышки в темном небе.

Почему фосфорные боеприпасы запрещены