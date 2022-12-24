Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, передає 24 канал.

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Гуменюк зауважила, що країна-терористка не вперше порушує закони та звичаї ведення війни.

Росія не вперше порушує міжнародні конвенції. І ці факти обов'язково будуть докладені у міжнародні позики,

– наголосила вона.

Додамо, що напередодні у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог обстрілює деокупований Херсон з різного озброєння, зокрема застосовує заборонені фосфорні боєприпаси. Останній такий випадок зафіксували 23 грудня. Крім того, місто щодня обстрілюють з реактивної та ствольної артилерії.

Ще у листопаді у мережі з'явилися відео обстрілу позицій ЗСУ фосфорними снарядами біля Бахмута. На оприлюднених кадрах можна побачити яскраві спалахи у темному небі.

Чому фосфорні боєприпаси заборонені