Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону, передає 24 канал.
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Гуменюк зауважила, що країна-терористка не вперше порушує закони та звичаї ведення війни.
Росія не вперше порушує міжнародні конвенції. І ці факти обов'язково будуть докладені у міжнародні позики,
– наголосила вона.
Додамо, що напередодні у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог обстрілює деокупований Херсон з різного озброєння, зокрема застосовує заборонені фосфорні боєприпаси. Останній такий випадок зафіксували 23 грудня. Крім того, місто щодня обстрілюють з реактивної та ствольної артилерії.
Ще у листопаді у мережі з'явилися відео обстрілу позицій ЗСУ фосфорними снарядами біля Бахмута. На оприлюднених кадрах можна побачити яскраві спалахи у темному небі.
Чому фосфорні боєприпаси заборонені
- Такі боєприпаси використовували ще в Першій світовій війні, однак згодом їх заборонили. Все через те, що така зброя може викликати особливо важкі ушкодження або ж спровокувати повільну та болісну смерть.
- Відомо, що у зброї з білим фосфором запальний заряд горить при надзвичайно високій температурі: 800 – 900 градусів. Цього достатньо, аби пропалити все на своєму шляху.
- Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонена Женевською конвенцією.