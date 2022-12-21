Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона рассказала, почему россияне постоянно передвигаются на Юге страны. Об этом сообщает 24 канал.

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Россияне вынуждены маневрировать, чтобы не быть пораженными

Гуменюк отметила, что оккупанты сейчас постоянно перемещаются на Юге. Первая вероятная причина – это установление огневого контроля защитниками Юга. Поэтому оккупанты постоянно вынуждены менять места дислокации, чтобы не быть пораженными.

При этом российские вооруженные силы пытаются создать эффект максимального присутствия на оккупированной части Херсонской области.

Сейчас мы наблюдаем, что они постоянно перемещаются. И то перемещение вызвано как установлением огневого контроля, который не дает им покоя, а также потому, что они пытаются создавать эффект максимального присутствия.

– сказала Гуменюк.

При этом она отметила, что есть еще 3 причины постоянного перемещения оккупантов – подготовка к новым провокациям.

Россия может готовить ловушки для наших воинов на Каховском направлении

Гуменюк уточнила третью причину постоянной дислокации российских войск на Каховском направлении. По ее словам, не исключено, что оккупанты готовят там ловушки для наших Сил обороны, поскольку эти маневры, которые они совершают сейчас, "говорят о подготовке к разным провокациям".

Россияне выводят свое вооружение, технику и подразделения из населенных пунктов, обстреливают со стороны правого берега для впечатления, что это сделали Силы обороны Украины и возвращаются на место, после чего проводят разъяснительные работы среди населения.

Российские военные рассказывают, что это сделали ВСУ и что необходимо эвакуироваться. Так они пытаются перетащить часть населения, чтобы образовать живой щит, которым привыкли прикрываться.

Что сейчас происходит в Херсонской области