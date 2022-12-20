Об этом 24 каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне на левобережье Днепра продолжают терроризировать местное население.

Читайте также Был в лодке: патрульные под обстрелом спасли 64-летнего мужчину, который не мог передвигаться

Россияне в Херсонской области пытаются избежать ударов ВСУ

В частности, оккупанты выселяют людей из частных домов, чтобы расселять там свои подразделения.

Это связано с нашими точечными попаданиями по тем местам, где базировались россияне. Такие случаи показали им, что мы можем одним ударом уничтожить сразу большое подразделение,

– объяснила Гуменюк.

Именно поэтому оккупанты пытаются расселяться по домам людей, чтобы не собирать свои силы в одном месте.

"Однако и такую тактику врага мы предугадали. И у нас есть способы воздействия на нее", – сказала Гуменюк.

Впрочем, деталей того, какое решение нашли ВСУ, спикер оперативного командования "Юг" не раскрыла из соображений безопасности.

Наталья Гуменюк рассказала о тактике врага на левобережье Днепра: смотрите видео

Настроения украинцев на левом берегу Днепра

Как рассказала Гуменюк, гражданское население на левом берегу Днепра в Херсонской области активно сотрудничает с движением сопротивления.

"Люди уже имеют положительный пример того же правого берега. Он показал, что ожидание может быть долгим, но результат должен понравиться всем, кроме оккупантов", – сказала спикер ОК "Юг".

Россияне пытаются заставить людей выехать с левобережья Херсонской области

Она добавила, что люди на левобережье Херсонской области также пытаются поддержать друг друга в сложных условиях. Ведь российские оккупанты максимально усложняют украинцам жизнь: отключают водоснабжение и электропитание.

Россияне делают это для того, чтобы люди осознавали, что здесь жить некомфортно, и соглашались на "эвакуацию", которая, по сути, является депортацией. Однако люди отказываются уезжать. Они понимают: лучше уж быть без электричества, чем с ними (оккупантами – 24 канал),

– отметила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что с левого берега Херсонщины активно выезжают только коллаборанты, которые боятся прихода ВСУ.

Что происходит в Херсонской области: коротко