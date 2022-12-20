Об этом 24 каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне на левобережье Днепра продолжают терроризировать местное население.
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Россияне в Херсонской области пытаются избежать ударов ВСУ
В частности, оккупанты выселяют людей из частных домов, чтобы расселять там свои подразделения.
Это связано с нашими точечными попаданиями по тем местам, где базировались россияне. Такие случаи показали им, что мы можем одним ударом уничтожить сразу большое подразделение,
– объяснила Гуменюк.
Именно поэтому оккупанты пытаются расселяться по домам людей, чтобы не собирать свои силы в одном месте.
"Однако и такую тактику врага мы предугадали. И у нас есть способы воздействия на нее", – сказала Гуменюк.
Впрочем, деталей того, какое решение нашли ВСУ, спикер оперативного командования "Юг" не раскрыла из соображений безопасности.
Наталья Гуменюк рассказала о тактике врага на левобережье Днепра: смотрите видео
Настроения украинцев на левом берегу Днепра
Как рассказала Гуменюк, гражданское население на левом берегу Днепра в Херсонской области активно сотрудничает с движением сопротивления.
"Люди уже имеют положительный пример того же правого берега. Он показал, что ожидание может быть долгим, но результат должен понравиться всем, кроме оккупантов", – сказала спикер ОК "Юг".
Россияне пытаются заставить людей выехать с левобережья Херсонской области
Она добавила, что люди на левобережье Херсонской области также пытаются поддержать друг друга в сложных условиях. Ведь российские оккупанты максимально усложняют украинцам жизнь: отключают водоснабжение и электропитание.
Россияне делают это для того, чтобы люди осознавали, что здесь жить некомфортно, и соглашались на "эвакуацию", которая, по сути, является депортацией. Однако люди отказываются уезжать. Они понимают: лучше уж быть без электричества, чем с ними (оккупантами – 24 канал),
– отметила Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" отметила, что с левого берега Херсонщины активно выезжают только коллаборанты, которые боятся прихода ВСУ.
Что происходит в Херсонской области: коротко
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки на левом берегу Днепра. Оккупанты перебрасывают силы в район поселка Нижние Серогозы.
- Однако об отступлении россиян с левобережья Херсонщины речь пока не идет. Как отметил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин, такие действия оккупантов могут быть ловушкой.
- Как рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, российские захватчики отводят войска от ряда населенных пунктов, чтобы усилить свои позиции на границе с Запорожской областью. Ведь именно от Запорожья россияне ожидают вероятного наступления ВСУ.