Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни на лівобережжі Дніпра продовжують тероризувати місцеве населення.
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Росіяни на Херсонщині намагаються уникнути ударів ЗСУ
Зокрема, окупанти виселяють людей з приватних будинків, аби розселяти там свої підрозділи.
Це пов'язано з нашими точковими влучаннями по тих місцях, де базувалися росіяни. Такі випадки показали їм, що ми можемо одним ударом знищити одразу великий підрозділ,
– пояснила Гуменюк.
Саме тому окупанти намагаються розселятися по домівках людей, аби не збирати свої сили в одному місці.
"Однак і таку тактику ворога ми передбачили. І у нас є способи впливу на неї", – сказала Гуменюк.
Втім, деталей того, яке саме рішення знайшли ЗСУ, речниця оперативного командування "Південь" не розкрила з міркувань безпеки.
Наталія Гуменюк розповіла про тактику ворога на лівобережжі Дніпра: дивіться відео
Настрої українців на лівому березі Дніпра
Як розповіла Гуменюк, цивільне населення на лівому березі Дніпра на Херсонщині активно співпрацює з рухом спротиву.
"Люди вже мають позитивний приклад того ж самого правого берега. Він показав, що очікування може бути довгим, але результат має сподобатися усім, окрім окупантів", – сказала речниця ОК "Південь".
Росіяни намагаються змусити людей виїхати з лівобережжя Херсонщини
Вона додала, що люди на лівобережжі Херсонщини також намагаються підтримати один одного у складних умовах. Адже російські окупанти максимально ускладнюють українцям життя: відключають водопостачання та електроживлення.
Росіяни роблять це для того, аби люди усвідомлювали, що тут жити некомфортно, і погоджувалися на "евакуацію", яка по суті є депортацією. Однак люди відмовляються виїжджати. Вони розуміють: краще вже бути без електрики, ніж з ними (окупантами – 24 канал),
– зазначила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що з лівого берега Херсонщини активно виїжджають лише колаборанти, які бояться приходу ЗСУ.
Що відбувається на Херсонщині: коротко
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Окупанти перекидають сили у район селища Нижні Сірогози.
- Однак про відступ росіян з лівобережжя Херсонщини наразі не йдеться. Як зазначив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, такі дії окупантів можуть бути пасткою.
- Як розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань, російські загарбники відводять війська від низки населених пунктів, аби посилити свої позиції на кордоні з Запорізькою областю. Адже саме від Запоріжжя росіяни очікують ймовірного наступу ЗСУ.