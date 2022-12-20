Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни на лівобережжі Дніпра продовжують тероризувати місцеве населення.

Читайте також Був у човні: патрульні під обстрілом врятували 64-річного чоловіка, що не міг пересуватися

Росіяни на Херсонщині намагаються уникнути ударів ЗСУ

Зокрема, окупанти виселяють людей з приватних будинків, аби розселяти там свої підрозділи.

Це пов'язано з нашими точковими влучаннями по тих місцях, де базувалися росіяни. Такі випадки показали їм, що ми можемо одним ударом знищити одразу великий підрозділ,

– пояснила Гуменюк.

Саме тому окупанти намагаються розселятися по домівках людей, аби не збирати свої сили в одному місці.

"Однак і таку тактику ворога ми передбачили. І у нас є способи впливу на неї", – сказала Гуменюк.

Втім, деталей того, яке саме рішення знайшли ЗСУ, речниця оперативного командування "Південь" не розкрила з міркувань безпеки.

Наталія Гуменюк розповіла про тактику ворога на лівобережжі Дніпра: дивіться відео

Настрої українців на лівому березі Дніпра

Як розповіла Гуменюк, цивільне населення на лівому березі Дніпра на Херсонщині активно співпрацює з рухом спротиву.

"Люди вже мають позитивний приклад того ж самого правого берега. Він показав, що очікування може бути довгим, але результат має сподобатися усім, окрім окупантів", – сказала речниця ОК "Південь".

Росіяни намагаються змусити людей виїхати з лівобережжя Херсонщини

Вона додала, що люди на лівобережжі Херсонщини також намагаються підтримати один одного у складних умовах. Адже російські окупанти максимально ускладнюють українцям життя: відключають водопостачання та електроживлення.

Росіяни роблять це для того, аби люди усвідомлювали, що тут жити некомфортно, і погоджувалися на "евакуацію", яка по суті є депортацією. Однак люди відмовляються виїжджати. Вони розуміють: краще вже бути без електрики, ніж з ними (окупантами – 24 канал),

– зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що з лівого берега Херсонщини активно виїжджають лише колаборанти, які бояться приходу ЗСУ.

Що відбувається на Херсонщині: коротко