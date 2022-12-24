Метою такого наступу, на думку аналітиків, може стати повторна окупація деокупованих населених пунктів Луганщини та території Харківщини на схід від річки Оскіл. Ворог перекидає туди техніку з Ростовської області.

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Новий план ворога

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували всі напрямки на фронті з точки зору ймовірного наступу. За їхніми даними, на Херсонщині наступ є неможливим, адже ворогу не вдасться переправитися через Дніпро. Створення та укріплення ліній оборони на Запоріжжі також вказує, що ймовірність наступу на цьому напрямку дуже низька.

Однак високою є ймовірність наступу саме на Луганщині, метою якого може стати повна окупація області й повторне захоплення територій Харківської області. Та аналітики відзначають, що досі не зрозуміло, чи вдасться росіянам піти у наступ. Планувати наступ та почати його – одна річ, а провести його – зовсім інша.

Експерти також відзначають, що для того, аби відволікти увагу від Луганщини чи будь-якого іншого напрямку, росіяни можуть спробувати здійснити диверсійні атаки на Півночі, зокрема з території Білорусі, аби відвернути увагу Сил оборони від основних напрямків наступу.

До слова, про Білорусь. Наразі аналітики Інституту називають наступ з Білорусі малоймовірним, але все ж можливим. У білоруської армії немає ударної сили, яка б змогла почати наступ і їхнього формування з включення російських військ на території білорусі не зафіксовано.

Ситуація на Луганщині

Улітку росіянам вдалося майже повністю захопити територію Луганської області й у Кремлі видали це як "перемогу". Однак для ворога швидко ситуація змінилася – у вересні українські воїни почали масштабний контрнаступ, у межах якого вдалося звільнити майже всю територію Харківської області, а наші воїни почали деокупацію Луганщини.

Нашим воїнам вдалося повернути контроль над низкою населених пунктів на заході області. Зараз основні бої тривають на лінії Сватове – Кремінна. Після поразки в Лимані окупанти почали укріплювати лінію оборони, аби не допустити подальшого просування українських воїнів. Однак бої тривають.