Зато уже дважды пытался его обойти. Детали рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит возле Покровска

Первая попытка россиян обойти границу Покровско-Мирноградской агломерации была во время зимней кампании 2025 года. Тогда оккупанты пытались двигаться западной стороной и отрезать город от трассы на Павлоград Днепропетровской области. Однако им не удалось взять Покровск в полукольцо – враг отступил, понеся большие потери.

Сейчас противник непосредственно отошел от агломерации – на Покровском направлении он действует к востоку от города. Россияне фактически пересекли трассу на Константиновку и пытаются продвигаться на север.

По состоянию на сейчас понятно – это одна из их целей на летнюю кампанию. Мы не можем сказать, что они активно приближаются к агломерации, но ситуация, безусловно, является угрожающей. Надо отбрасывать их за трассу, снижать их атакующие возможности..

– подытожил Трегубов.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 июня, на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.