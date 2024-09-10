Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, объяснив, что был создан так называемый "Покровский коридор". С военной точки зрения он является очень опасным для россиян.

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С какими проблемами столкнулась Россия

Если анализировать действия врага, то он должен был бы одновременно двигаться на Купянское направление, Лиманское, Часов Яр, Торецк, Покровск, Курахово и направление Угледара. Таков замысел операции по захвату Донбасса.

"Но на карте мы видим, что россиянам с октября 2023 года удалось прорваться только на одном из этих направлений. Конечно, они могут пытаться вложить все силы, которые у них есть, проигнорировав даже Курскую область и пробовать рубить дальше этот коридор до самого Покровска", – подчеркнул Михаил Самусь.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Теперь россияне будут чувствовать все более сильное давление на флангах с севера и юга, которые у них незащищенные. Наибольшее движение у противника сейчас на юге Донецкой области. Если говорить о Селидово, Кураховском направление, то они пытаются создать "мешок", в районе Украинска и Красногоровки, чтобы была угроза окружения украинских войск и расширения флангов Покровского направления.

Также оккупанты пытаются интенсифицировали свои атаки на Угледарском направлении. Если они, например, прорываются там и расширяют с юга Покровское направление, тогда можно говорить о попытке дойти до самого города. Ведь россияне смогут обеспечить себе южный фланг,

– рассказал Михаил Самусь.

Как повлияла Курская операция на Покровское направление

Наступление россиян не остановилось, но у врага действительно есть много других проблем, которые надо решать. В частности говорится и о Курской области, ведь сейчас оккупанты не могут позволить себе бросать резервы одновременно и на Курск, и на Покровск.

Генералы наобещали Владимиру Путину, что они до 1 октября уладят обе ситуации. На самом деле ничего не выполнено, а Курская область превращается в огромную проблему. Украинские войска продолжают там операцию, планомерно и целенаправленно создают буферную зону,

– отметил Михаил Самусь.

Вооруженные Силы закрепляются, а, чтобы вытеснить их России надо будет проводить такую же операцию, как на Донбассе. Итак, перед российским командованием стоит стратегическая дилемма: либо остановить наступление в Донецкой области и надеяться на нейтрализацию украинской угрозы в Курской области, или проигнорировать Курщину и прорываться в Покровск. Сейчас мы видим, что в России выбрали второй вариант.

То есть нельзя сказать, что россияне остановили наступление, но у них растут разногласия между тем, что происходит в Курской области и на Донбассе. Чем дальше, тем сложнее принимать решения.