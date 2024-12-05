Силы обороны все это время готовились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

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Ситуация на Юге сложная, но контролируемая

В Силах обороны знают, что это будет, – неважно, отвлекающий это манёвр или нет.

Относительно информации о штурме россиянами правого берега Днепра. Мы давно владели этой информацией и готовились. Военные тоже все понимают. Будем реагировать в соответствии с ситуацией. Все находятся на местах. Ситуация сложная, но контролируемая,

– сообщил Ким.

К слову, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко оценил риски, которые существуют сейчас на Херсонском и Запорожском направлениях. По его словам, россияне имеют планы наступательных действий на этих направлениях, но имеющихся ресурсов для этого у них мало.

"Такие планы россияне сформировали значительно раньше. Враг готовится и тренируется", – сказал Романенко.