Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что на некоторых участках Запорожского направления в последние дни действительно "горячо". Уже было видео от 65 механизированной бригады ВСУ, как они уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники.

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Что известно о боях в Запорожье

Военные сообщали, что за минувшие сутки, 18 апреля, оккупанты совершили одну атаку на Гуляйпольском направлении. Также наши защитники отбили три атаки на Ореховском направлении. Враг штурмовал в районе Щербаков, Степного и Малой Токмачки.

Россияне жалуются, что Силы обороны Украины сосредоточили на этом направлении достаточно сил, чтобы отражать атаки. Нашим защитникам удается бить FPV-дронами по передовым позициям и логистических путях врага. Ночью активно работают тяжелые бомберы.

Также оккупанты жалуются, что Силам обороны удается работать вглубь линии фронта на 50 километров на этом направлении. Из-за этого россияне отвели свою артиллерию.

Наши хорошо их там кроют. Россияне жаловались, что мы бьем кассетными боеприпасами по передовым позициям оккупантов. Сейчас тамошние подразделения врага просят пополнения личного состава, дронов и других технических средств. Изрядно им там достается. Наши ребята и девушки знают свое дело,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Добавим, 16 апреля оккупанты попытались пойти в наступление в направлении населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области. Они привлекли более 40 единиц бронированной техники. Наши защитники отбили атаку врага.