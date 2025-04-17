Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.
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Россияне пошли в штурм на юге
16 апреля около 18:00 российские оккупанты начали штурм на юге Украины.
По словам военных, штурмовая группа врага состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка багги. Также россияне задействовали штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.
Это произошло возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки в Запорожской области.
К счастью, воздушная разведка заблаговременно обнаружила выдвижение противника. После этого военные нанесли удары беспилотниками и артиллерией.
Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 километров до линии боевого соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам,
– сообщили в Силах обороны Юга.
Как следствие, украинские силы уничтожили 29 единиц боевой техники противника и 140 человек личного состава, к тому же были повреждены три танка. Военные отметили, что противник успеха не имел, а ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли.
Россияне пошли в штурм на юге: смотрите видео