На самом же деле действия россиян больше походят на тактику "выжженной земли". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Как Россия грабит украинское и гонит студентов на войну

Россия увеличивает темпы вывоза украинского зерна. Осуществляют это через порты Мариуполя и Бердянска, а также сухопутными путями.

На этой неделе оккупанты громко открыли ярмарку вакансий в Бердянском морском порту. Но не для восстановления экономики. Для того, чтобы запустить новую логистику краж. Более 60 "добровольцев" послушали, как весело и выгодно работать на вывоз украинского зерна, леса, металла и оборудования.

Оккупанты также нарастили вырубку лесов в Луганской области – в частности в Станично-Луганском и Сватовском районах. Что не удается вывезти – просто сжигают. Это мешает Силам обороны Украины.

Демонтируют и оборудование с промышленных гигантов Донбасса – то, что осталось.

Более того, 1 апреля российский диктатор Путин подписал указ о мобилизации в армию 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это самая большая мобилизационная волна за последние 15 лет. Конечно, часть этого ресурса должны дать "новые регионы".

На ВОТ Украины:

Местные гауляйтеры получили "разнарядки" – 2000 рекрутов из фейковых "республик".

В Мелитополе – план 350 мужчин. На 50% больше, чем в прошлом году.

Начался "отлов" по ПТУ, техникумах, профколледжах. Студентов пугают, давят, обещают "отчисления с последующей мобилизацией".

Всех жителей оккупированных территорий считают гражданами России, у мобилизованных требуют принять присягу, подписать "контракт". Тех, кто не соглашается, считают "предателями".

"Ибо теперь ты – "гражданин РФ", хоть и родился в Донецке, хоть и не произносишь "Москва" без мата. Не хочешь – подписываешь в тюрьме. Это не выбор. Это принудительная мобилизация, запрещена Женевскими конвенциями. Но кого в кремле интересует международное право?", – отметили в ЦНС.

Сами же оккупанты говорят вслух: ребят надо готовить к войне с 14 лет. Сам Кадыров похвастался, что уже отправил своих сыновей на фронт. Едва ли не каждая школа там превращается в кузницы солдат для вечной войны.

Россия уничтожает все украинское на оккупированных территориях: смотрите видео отчета ЦНС

Украинцев на ВОТ призывают: фиксируйте движение вражеской техники, присылайте данные через чат-бот ЦНС, избегайте участия в инициативах оккупантов. Если вы в тылу – распространяйте правду.