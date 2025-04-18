Насправді ж дії росіян більше походять на тактику "випаленої землі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

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Як Росія грабує українське і жене студентів на війну

Росія збільшує темпи вивезення українського зерна. Здійснюють це через порти Маріуполя та Бердянська, а також сухопутними шляхами.

Цього тижня окупанти гучно відкрили ярмарок вакансій у Бердянському морському порту. Але не для відновлення економіки. Для того, щоб запустити нову логістику крадіжок. Понад 60 "добровольців" послухали, як весело й вигідно працювати на вивіз українського зерна, лісу, металу та обладнання.

Окупанти також наростили вирубку лісів у Луганській області – зокрема у Станично-Луганському та Сватівському районах. Що не вдається вивезти – просто спалюють. Це заважає Силам оборони України.

Демонтують і обладнання з промислових гігантів Донбасу – те, що залишилося.

Ба більше, 1 квітня російський диктатор Путін підписав указ про мобілізації до армії 160 тисяч осіб віком від 18 до 30 років. Це найбільша мобілізаційна хвиля за останні 15 років. Звісно, частину цього ресурсу мають дати "нові регіони".

На ТОТ України:

Місцеві гауляйтери отримали "рознарядки" – 2000 рекрутів з фейкових "республік".

У Мелітополі – план 350 чоловіків. На 50% більше, ніж торік.

Почався "вилов" по ПТУ, технікумах, профколеджах. Студентів лякають, тиснуть, обіцяють "відрахування з подальшою мобілізацією".

Всіх жителів окупованих територій вважають громадянами Росії, у мобілізованих вимагають скласти присягу, підписати "контракт". Тих, хто не погоджується, вважають "зрадниками".

"Бо тепер ти – "гражданін РФ", хоч і народився в Донецьку, хоч і не вимовляєш "Москва" без матюка. Не хочеш – підписуєш у тюрмі. Це не вибір. Це примусова мобілізація, заборонена Женевськими конвенціями. Але кого в кремлі цікавить міжнародне право?", – зазначили у ЦНС.

Самі ж окупанти говорять вголос: хлопців треба готувати до війни з 14 років. Сам Кадиров похвалився, що вже відправив своїх синів на фронт. Чи не кожна школа там перетворюється на кузні солдатів для вічної війни.

Росія знищує все українське на окупованих територіях: дивіться відео звіту ЦНС

Українців на ТОТ закликають: фіксуйте рух ворожої техніки, надсилайте дані через чат-бот ЦНС, уникайте участі в ініціативах окупантів. Якщо ви в тилу – поширюйте правду.