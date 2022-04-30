Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне действительно принимали многие меры, чтобы прорываться, и проверяли наши оборонные рубежи. Впрочем, они допускают много ошибок, поэтому у оккупантов возникают проблемы.

В то же время очень эффективна маневровая оборона, которую используют украинские военные.

Надо понимать, что это наступление пока не завершено и мы еще действительно можем увидеть усиление боевых действий. К этому нужно готовиться,

– отметил военный эксперт.

Сколько оккупантов находятся в Украине

Как рассказал Мусиенко, сейчас оккупанты смогли собрать 92 батальонно-тактические группы для войны в Украине, в частности, на Востоке и Юге нашего государства. Их насчитывают не только военные, участвующие в войне с 24 февраля, но и те, кого дополнительно перебросили из других регионов для усиления.

Не в каждой батальонно-тактической группе есть по тысяче человек. Как правило, средний показатель – 700 – 800 человек, поэтому можно сказать, что максимум 75 – 80 тысяч российских военных сейчас здесь на территории. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Как добавил Мусиенко, сейчас очень важный период, чтобы сдерживать наступление россиян, ведь Украине нужно время, чтобы все вооружение, о котором она договорилась с Западом, поступило на Донбасс. Тогда украинские военные смогут давать еще более эффективный отпор, чем сейчас.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов уже обнаружили и нашли в нем следы крови.

Оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Камышеваха в Луганской области. Вражеские снаряды попали в здания школы и сельсоветы.

В то же время, украинские военные не оставляют шансов российским оккупантам в зоне Операции Объединенных сил. Только за сутки наши защитники сбили вражеский самолет и сразу 7 беспилотников.

Мусиенко объяснил, почему Россия не сможет реализовать свои планы: смотрите видео