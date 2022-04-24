Наступление оккупантов остановится через неделю, – Жданов ответил, что будут делать дальше

Идут шестые сутки так называемого наступления россиян на Востоке. Оккупантам не удается выполнить свои планы по захвату украинских территорий.

Сейчас у россиян нет наступательной группировки, которая могла бы выполнить оперативную задачу – дойти до Одессы. Они едва удерживают позиции, которые сегодня занимают. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Думаю, по результатам этой войны, Донецк и Луганск перейдут под наш контроль, – Арестович

Начнем уже окончательный разгром, – Жданов

Эксперт отметил, что пока даже нельзя обсудить темпы наступления, потому что их не существует. Оккупанты двинулись на несколько километров на отдельных участках, и это из-за маневровой обороны наших войск. В то же время, наступление россиян будет продолжаться не долго.

Неделя, максимум 10 дней. Обычный срок проведения армейской наступательной операции составляет 10 – 14 дней,

– сказал Олег Жданов.

"Дальше россияне должны либо вводить в бой второй эшелон, которого у них пока нет и не наблюдают его формирования, либо их наступательный потенциал закончится и мы будем наблюдать ту же картину, что и под Киевом – когда они схватились за лопаты и начали рыть окопы, переходить к глухой обороне", – добавил эксперт.

После этого украинским военным нужно будет перегруппироваться, подтянуть резервы.

"Только потом мы начнем окончательный разгром и будем предпринимать контрнаступательные действия", – заявил Олег Жданов.

Олег Жданов предположил, сколько продлится наступление: смотрите видео