Взять Покровск не так легко, – Свитан предположил, на каких еще городах сосредоточится враг

Россияне концентрируют все свои силы на захвате Покровска. Это большой населенный пункт, который сам по себе является серьезной системой обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что сейчас продвижение к городу остановлено. Впрочем, оккупанты имеют не одну цель в Донецкой области.

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Куда еще может двигаться враг

"Взять Покровск не так легко. А обойти еще труднее из-за его большой плоскости. Думаю, ближайшее время россияне туда не будут прорываться", – рассказал полковник ВСУ в запасе.

У России сейчас другие проблемы. Оккупанты зашли на глубину примерно 50 километров от Донецка. Но Вооруженные Силы остановили их меньше, чем за 10 километров до Покровска. Теперь ширина фронта для врага достаточно опасна.

Если вы не укрепляете фланги, то это лишь дело времени, когда по ним отработают. Попасть под перекрестный огонь очень легко. Ситуация осложнится, когда начнутся осенние дожди,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Российское войско может остановиться в полях без возможности подтянуть технику, боеприпасы. К тому же с флангов будут идти постоянные удары. Поэтому сейчас россияне не продвигаются на Покровск, а пытаются расширить левый фланг, давят на Карловку, Курахово, боевые действия идут в районе Угледара.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

"Есть риски не для северной, а для южной группировки Украины: Курахово, Угледар. Именно для этих двух гарнизонов россияне сейчас создают серьезные проблемы", – подчеркнул Свитан.

Вероятно, наши военные будут бороться за эти города, а потом все может остановиться. Ведь начнутся снег, дожди, двигаться техникой станет невозможно. Итак, в ближайшую неделю – две мы увидим, как разрешится ситуация.