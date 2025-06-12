На эту тему в эфире в эфире 24 Канала говорили с полковником армии Великобритании в отставке Хэмишем де Бреттон-Гордоном. По его словам, в течение последних 18 месяцев линия фронта не претерпела кардинальных изменений. Российские оккупанты продолжают нести огромные потери и медленно продвигаться.

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Сможет ли Россия захватить 4 украинские области

Как отметил британский полковник, единственным заметным изменением на линии фронта стала операция ВСУ в Курской области. Сейчас Россия не имеет перспектив прорвать украинскую оборону и резко продвинуться вперед.

Я считаю, что задача захватить 4 украинские области до конца 2025 года нереалистичной. Перспектив серьезного наступления российских сухопутных войск просто нет. Надеемся, что в России наконец это осознают. Потому что эта война каждый день убивает все больше людей,

– сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Весь мир хочет прекращения этой войны, кроме диктатора Путина и его прихвостней. При этом нельзя забывать, что именно Россия напала на Украину. Они должны забрать со всей украинской земли и компенсировать все убытки.

Обратите внимание! Издание Bloomberg писало – Путин якобы убежден, что российские оккупанты смогут захватить 4 украинских области до конца 2025 года.

Добавим, по состоянию на 12 июня потери России на войне против Украины составляют уже более 1 миллиона личного состава. Также наши защитники уничтожили 10933 российских танков, 22786 боевых бронированных машин, 29063 артиллерийских систем и т.д.