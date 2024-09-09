Уже неделю, как продвижение российских захватчиков на Покровском направлении было остановлено. В то же время штурмы врага не прекращаются, ситуация остается сложной.

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Где надо остановить россиян

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал, что сегодня заслушал доклад Главкома Сирского по обстановке на донецких направлениях. Президент поблагодарил все подразделения на фронте, которые стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Глава государства подчеркнул важность уничтожать как можно больше сил оккупанта.

Покровское направление, Кураховское – именно там российская армия должна потерять больше боеспособности,

– подчеркнул Зеленский.

К слову, по данным СМИ, Украина за месяц Курской операции захватила больше территорий внутри России, чем враг за почти год наступления на Востоке. Журналисты отмечают, что наступление оккупантов продолжается. Захватчики почти окружили участок удерживаемой украинцами территории между городами Покровск и Курахово.