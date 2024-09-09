Вже тиждень, як просування російських загарбників на Покровському напрямку було зупинено. Водночас штурми ворога не припиняються, ситуація залишається складною.

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Де треба зупинити росіян

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що сьогодні заслухав доповідь Головкома Сирського щодо обстановки на донецьких напрямках. Президент подякував усім підрозділам на фронті, які стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Глава держави підкреслив важливість знищувати якомога більше сил окупанта.

Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності,

– наголосив Зеленський.

До слова, за даними ЗМІ, Україна за місяць Курської операції захопила більше територій всередині Росії, ніж ворог за майже рік наступу на Сході. Журналісти зазначають, що наступ окупантів триває. Загарбники майже оточили ділянку утримуваної українцями території між містами Покровськ і Курахове.