Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что с точки зрения логики Путин должен был бы уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику. Но он готов подождать.

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Когда начнутся переговоры

Как отметил Сазонов, сейчас Россия сосредоточена на летней наступательной кампании. Скорее всего, никакого прекращения огня и мирных переговоров летом не будет.

Российский диктатор Путин верит, что летом будет масштабное наступление России, в результате которого удастся что-то захватить. Возможно, он ставит цель полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как "собиратель земель".

Летняя кампания будет достаточно тяжелой. Возможно, самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится. А уже осенью переговоры состоятся. Может, ближе к концу осени, когда экономическая ситуация в России станет крайне тяжелой,

– отметил Сазонов.

Добавим, Россия затягивает мирные переговоры и постоянно выдумывает причины, чтобы не идти на длительное прекращение огня. При этом они продолжают атаковать Украину. В ночь на 7 мая враг запустил 187 дронов и 5 баллистических ракет по нашей стране.