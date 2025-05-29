Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что на протяжении последних месяцев враг нарастил возможности для ударно-штурмовых действий. При этом потери России продолжают быть колоссальными. Там бездумно теряют живую силу и военную технику.

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Что происходит на Харьковщине

Как отметил Федоренко, в течение длительного времени враг пробовал применять легкобронированную и бронированную технику, чтобы как можно быстрее доставить личный состав на переднюю линию фронта. Параллельно работают вражеские дроны и КАБы.

Эта тактика не дала врагу возможности полностью получить желаемый результат. Если говорить о Харьковской области, то Силы обороны Украины смогли заблокировать россиян на ряде направлений. В частности в районе Кругляковки, Загрызово и т.д. Также оккупантам не удается продвинуться в направлении Купянска и Купянска-Узлового.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите карту боевых действий

Еще раньше враг продвинулся вблизи Двуречной, которая находится на правом берегу реки Оскол. Однако украинские подразделения не дают возможности врагу наладить там понтонные переправы и обеспечить устойчивую логистику через реку.

Также враг усилил штурмы в районе Волчанска. А в Липецкой громаде оккупанты на прошлой неделе пошли в наступление тремя колоннами бронированной техники. Силы обороны успешно отбили эту атаку.

Россия теперь действует по-другому

По словам военного, Россия постепенно отказывается от массированного применения бронетехники. Ведь около 80% из нее остается сожженной на поле боя. Сейчас Россия сосредоточилась на трех элементах.

Самый дешевый ресурс врага – живая сила. Там остается много желающих идти воевать против Украины за те подъемные и потенциальные выплаты в случае гибели. Второй ресурс – дроны. Враг наращивает эту компоненту. Третий – дешевый транспорт, который позволял бы максимально быстро добираться до позиций. Это – мотоциклы,

– рассказал Федоренко.

По цене одного танка можно купить огромное количество мотоциклов. Если на штурмовые действия выезжает 30 мотоциклов, то это минимум 50 пехотинцев. Мотоциклов может быть и больше. Значительную часть из них удается уничтожать, но некоторые оккупанты могут прорваться к передней линии.

Поэтому сейчас Силы обороны внедряют ряд мероприятий по подготовке поля боя в инженерном плане, чтобы не допускать быстрых прорывов врага.

Параллельно врагу удается мобилизовать около 30-35 тысяч россиян ежемесячно. Условно, чтобы выбивать такое количество оккупантов, нужно около 60 тысяч FPV-дронов. Это не будет давать врагу наращивать ударно-штурмовой потенциал. Также нужно еще в четыре раза больше дронов, чтобы уничтожать вражеских пилотов, логистику врага, позиции и т.д.

Нам есть чем отбиваться. Благодаря поддержке от украинского народа и от государственных программ у нас есть необходимое минимальное количество дронов для высокоэффективного выполнения боевых задач. Но помните, что каждая гривна и каждый дрон чрезвычайно важны.

Государство никогда не сможет полностью перекрыть потребности Сил обороны из-за слишком большого размаха войны. Поэтому важно и в дальнейшем помогать армии.