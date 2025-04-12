Враг не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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На каких направлениях наиболее угрожающая ситуация

По словам Демченко, россияне продолжают проводить штурмовые действия с привлечением техники и личного состава. Представитель Госпогранслужбы отмечает, что на некоторых направлениях оккупанты начали наступать еще в прошлом году.

Наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия – Волчанск и Липцы,

– говорит Демченко.

Тогда как на Сумщине Россия использует малые штурмовые группы, чтобы закрепиться на украинских землях. Таким образом она пытается создать "серую зону" и перебросить боевые действия на территорию Украины. Однако благодаря украинской обороне действия оккупантов не приносят результатов.

Демченко отмечает, что в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка в Сумской области враг применяет малые штурмовые группы без использования колонн бронированной техники для того, чтобы штурмовать украинскую границу.

Он также добавляет, что россияне продолжают обстреливать Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Сейчас количество выпущенных снарядов не уменьшается, а увеличивается. По словам Демченко, в этих регионах враг в основном применяет для ударов беспилотники, а именно сбросы, FPV-дроны и дроны на оптоволокне.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Сейчас там наблюдается значительное увеличение наступательных действий на всех основных направлениях.