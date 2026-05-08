Россия усилила наступление фактически по всей линии фронта, –Сырский

Ситуация на линии соприкосновения остается сложной. Враг активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам рабочего совещания с военными.

На каких направлениях Россия осуществляет наибольшее давление?

По словам генерала, наиболее напряженным сейчас является Покровское направление – там оккупанты сосредоточили около 106 тысяч личного состава.

Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с Россией.

Главком отметил, что подразделения Сил обороны Украины продолжают сдерживать врага, удерживают позиции и по возможности проводят активные наступательные действия.

Несмотря на постоянное давление российских войск, украинские защитники также выполняют задачи на территории России – в частности, украинское присутствие в Курской области сохраняется.

В ВСУ отмечают, что успех обеспечивает именно активная оборона и инициатива на поле боя. Это позволяет истощать силы противника, возвращать утраченные позиции и наносить врагу значительные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военных убитыми и ранеными.

Какова ситуация на фронте?

Россия уже начала весенне-летнюю наступательную кампанию, пытаясь давить сразу на нескольких направлениях. После неудачного старта она изменила тактику – все чаще сочетает атаки дронами, КАБами и пехотные штурмы.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что Силы обороны сорвали первую волну российского наступления и не дали врагу достичь ключевых целей – прорыва и выхода на оперативное пространство, в частности на Покровском, Запорожском и Купянском направлениях.

По его словам, сейчас Россия перешла к новой фазе кампании: вместо быстрого прорыва она пытается истощать украинскую оборону постоянными ударами с разных направлений и сохранять давление на фронте. Отдельно враг усиливает авиационные и ракетные удары по тылу, пытаясь ослабить инфраструктуру и оборонный потенциал Украины. Мусиенко отмечает, что украинское командование отслеживает эти изменения и адаптирует действия, чтобы сорвать планы противника на всех уровнях.

Как пишет ISW, российские войска активизировали наступательные действия на Купянском направлении накануне 9 мая. Представитель украинской бригады, которая действует на этом направлении, сообщил, что противник пытается показать определенные "успехи" к дате парада, однако не ведет масштабных штурмов с большим количеством техники или пехоты.

На Добропольском направлении российские войска существенно нарастили наступательную активность, но прорвать украинскую оборону не смогли. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил Лев "Хорус" Пашко. По его словам, интенсивность боев выросла примерно втрое, и противник продолжает давить большими силами – иногда на одну украинскую бригаду приходится сразу несколько вражеских подразделений. В то же время, несмотря на такую нагрузку, Силы обороны удерживают позиции, а ситуация остается контролируемой.

По данным Bloomberg, Владимир Зеленский предупредил европейских партнеров, что Россия может начать новое масштабное наступление уже этим летом. В то же время пока российская армия пока не имеет значительных успехов на фронте и несет большие потери.