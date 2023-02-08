Так, российское руководство снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно своих военных возможностей и не имеет достаточной боевой мощи. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Россия поспешно пытается начать новое наступление

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 февраля провел пресс-конференцию о состоянии войны, вероятно, пытаясь представить минобороны как эффективный и задействованный аппарат руководства, поскольку российские военные готовятся к новому большому наступлению в Украине.

Аналитики считают, что Шойгу провел эту пресс-конференцию, чтобы создать маску формальности и легитимности для российского минобороны, поскольку оно продолжает усилия по реформированию российской армии, подготовке нового наступления и созданию условий для длительных операций в Украине.

Российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области в нереалистические сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи,

– отметили в ISW.

Накануне Минобороны Великобритании оценило, что Россия пыталась начать крупную наступательную операцию, чтобы достичь административных границ Донецкой области с начала января 2023 года, но смогла захватить всего несколько сотен метров территории за неделю. Это связано с нехваткой боеприпасов в России и нехваткой маневровых подразделений, необходимых для успешного и быстрого наступления.

Недавно в ISW уже заявляли, что руководство страны-террористки, возможно, снова планирует решительное наступление на основе ошибочных предположений относительно российских военных возможностей и, вероятно, не имеет достаточной боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Каким будет ожидаемое новое наступление россиян

Алексей Резников прокомментировал, каким может быть новое наступление россиян. Министр обороны заявил, что россияне не будут нападать так, как в феврале 2022 года.

По его словам, россияне не выполнили обещавших планов в рамках своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому за обстановкой, которую наблюдает наша разведка – самая большая концентрация войск сейчас на Востоке Украины.