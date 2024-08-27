Под Покровском Россия положит 50 –60 тысяч своих людей, –Зеленский

Российские войска продолжают активно продвигаться на Покровском направлении. Впрочем, за это продвижение Кремль отдает тысячи жизни своих солдат.

По мнению президента Украины, на Покровском направлении погибнут 50 – 60 тысяч российских бойцов, как это раньше было во время наступления на Бахмут. Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, рассказывает 24 Канал.

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Сколько бойцов может потерять Россия на Покровском направлении

Вы должны понять, они там (на Покровском направлении – 24 Канал) не отступают, возвращаясь назад их расстреливают, я о российской армии и они там будут давить, для них это нужно,

– Зеленский о ситуации на Покровском направлении.

Зеленский сравнил эти события с захватом Бахмута и спрогнозировал, что под Покровском Россия потеряет 50 – 60 тысяч своих военнослужащих.

"Вы это увидите, вы очень скоро поймете эти цифры, в этом история. Поэтому нельзя просто "вы 100 тысяч и мы 100 тысяч", у нас была уже одна такая операция", – подчеркнул президент.

Он добавил, что радуется, что главнокомандующий Александр Сырский разделяет эти взгляды. Президент также отметил, что Украина не больше России, поэтому победить ее можно хитростью.