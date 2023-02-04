Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, ситуация и сейчас достаточно напряженная.
К теме Зачем Украина создает "Гвардию наступления": генерал-лейтенант объяснил их задачи
Постепенно перекидывают резерв
Как отметил Романенко, на многих направлениях продолжаются ожесточенные бои. Нужно методично и регулярно уничтожать врага.
Надо уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям,
– заметил Романенко.
Для перехода в дальнейшее контрнаступление нужно будет сильно "обескровить" оккупантов в боях. А параллельно – подготовить собственные резервы, чтобы потом перейти в атаку.
Романенко прокомментировал информацию о новом наступлении России: смотрите видео
Как считает Романенко, где-то через месяц Россия должна подготовить свой стратегический резерв. Но они уже сейчас при необходимости завозят некоторые подразделения.
2 мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси сорвали с подготовки и через территорию России на линию столкновения дали. Первый пошел,
– рассказал Романенко.
В Украине формируют "Гвардию наступления"
- Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад, которые будут заниматься освобождением оккупированных территорий. Процесс уже продолжается.
- Основу этих бригад составят военные и полицейские, имеющие большой боевой опыт и проявившие себя на передовой. Набор подразделений уже открыт. Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Красную калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Стальная граница", а Национальная полиция Украины – в штурмовой бригаде "Лют".
- Как присоединиться к новым бригадам – смотрите по ссылке.