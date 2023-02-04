Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, ситуація і зараз є досить напруженою.
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Поступово перекидають резерв
Як наголосив Романенко, на багатьох напрямках тривають запеклі бої. Потрібно методично та регулярно знищувати ворога.
Треба знищувати цю силу. І готуватися до майбутніх дій. Але захищатися, обороняти, а ще краще – згодом завершити стратегічну оборонну операцію і перейти до подальших контрнаступальних дій,
– зауважив Романенко.
Для переходу у подальший контрнаступ потрібно буде сильно"знекровити" окупантів в боях. Паралельно потрібно підготувати власні резерви, щоб згодом перейти в атаку.
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Як вважає Романенко, десь через місяць Росія мала б підготувати свій стратегічний резерв. Але вони вже зараз за необхідності завозять певні підрозділи.
2 мотострілецьку дивізію з навчального центру в Білорусі зірвали з підготовки і через територію Росії на лінію зіткнення дали. Перший пішов,
– розповів Романенко.
В Україні формують "Гвардію наступу"
- Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад, які займатимуться звільненням окупованих територій. Процес вже триває.
- Основу цих бригад складуть військові та поліцейські, які мають великий бойовий досвід та проявили себе на передовій. Набір у підрозділи вже відкритий. Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає нових бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Національна поліція України – у штурмовій бригаді "Лють".
- Як приєднатися до нових бригад – дивіться за посиланням.