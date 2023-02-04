Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, ситуація і зараз є досить напруженою.

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Поступово перекидають резерв

Як наголосив Романенко, на багатьох напрямках тривають запеклі бої. Потрібно методично та регулярно знищувати ворога.

Треба знищувати цю силу. І готуватися до майбутніх дій. Але захищатися, обороняти, а ще краще – згодом завершити стратегічну оборонну операцію і перейти до подальших контрнаступальних дій,

– зауважив Романенко.

Для переходу у подальший контрнаступ потрібно буде сильно"знекровити" окупантів в боях. Паралельно потрібно підготувати власні резерви, щоб згодом перейти в атаку.

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Як вважає Романенко, десь через місяць Росія мала б підготувати свій стратегічний резерв. Але вони вже зараз за необхідності завозять певні підрозділи.

2 мотострілецьку дивізію з навчального центру в Білорусі зірвали з підготовки і через територію Росії на лінію зіткнення дали. Перший пішов,

– розповів Романенко.

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