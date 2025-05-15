Об этом 24 Каналу сказал глава Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что при таких темпах россияне не смогут постоянно вести наступательную кампанию.

Кстати Хотят продвинуться к окраинам Киева: Россия накапливает силы для нового наступления на Украину, – CNN

Какая большая проблема армии России

Глава Украинского Центра безопасности и сотрудничества отметил, что российская армия сейчас не воюет по своим же нормативам. Вражеские подразделения не имеют полноценного обеспечения. Это свидетельствует о том, что на фронт бросают не обученных достаточно бойцов, кто из них выживет – тот и научился.

Как и снаряды, заметил он, люди для российской армии являются расходным материалом. Ведь вместо того, чтобы подождать каких-то 2 месяца и доукомплектовать имеющиеся подразделения, россияне "стирают" их, отправляя в бой.

Для россиян критически важно выполнить заказ Кремля любой ценой,

– сказал Кузан.

И эта цена, подчеркнул он, может быть даже не тысячи, а десятки тысяч жизней российских солдат. Это является абсолютной дикостью, к которой ни Европа, ни мир не были готовы.

По его словам, противник сейчас имеет достаточно сил, чтобы формировать свои резервы. Ситуация на фронте является тяжелой, но не настолько, как полгода или 9 месяцев назад, когда темпы российского продвижения были значительно выше.

При таких темпах, добавил Кузан, постоянно вести наступательную кампанию невозможно, то есть российская армия будет "надорвана" изнутри. Правда, это вопрос не недель, а месяцев.