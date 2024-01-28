В Центре противодействия дезинформации объяснили, что источник такой информации– это русская пропаганда. А ее цель– системная работа над устрашением украинцев.

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Россияне распространяют фейк о наступлении на Север Украины

Лейтенант Сил обороны и заместитель руководителя ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что у россиян нет сил и средств для нового наступления с севера. Кроме того, наши защитники контролируют ситуацию на границе со страной-агрессором.

Вбросы о наступлении с севера на Киев и другие украинские города враг делает циклически, раз в несколько месяцев, пытаясь спровоцировать в Украине панику,

– объяснил он.

Поэтому сообщение о возможности нового масштабного наступления россиян на Киев, Чернигов или Сумы – всего лишь вброс российской пропаганды в украинское информационное пространство.

В заключение Коваленко призвал украинцев не поддаваться на манипуляции врага, а также доверять только верифицированным источникам информации.

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