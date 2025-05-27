Как отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала, в случае подкрепления российских сил угроза в этом районе значительно возрастет.

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Начала ли Россия настоящее наступление на Сумщине

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что под контроль российских войск перешли населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской громады, а также Веселовка и Журавка Хотинской громады. Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Павел Лакийчук отметил, что не говорится об отдельном наступлении. Если взглянуть на карту Deep State, можно увидеть, что это – действия россиян по вытеснению украинских сил из приграничных районов Курской области.

Еще 2 недели назад противник пытался обойти украинскую группировку с флангов, заходя на нашу территорию. Сейчас эти 4 населенных пункта находятся в так называемой "серой зоне", куда россияне нанесли фланговый удар с севера. Пока продолжаются бои на Курщине, российские войска действуют активно и на Сумском направлении.

Пока это тактические действия,

– отметил Лакийчук.

Если им удастся, как заявлял начальник генерального штаба России Валерий Герасимов еще 9 мая, уничтожить украинскую группировку на Курщине, дальнейшие действия врага на этом направлении могут быть непредсказуемыми.

Какова главная цель России на фронте

Стоит учитывать, что на Курщине и Белгородщине сосредоточена большая группировка – до 60 тысяч российских военных, в частности морская пехота и воздушно-десантные войска. Это одни из самых сильных наступательных подразделений.

Пока не понятно, куда именно будут направлены эти силы – на создание "буферной зоны" на севере, или же на усиление наступления на Востоке. В этом контексте Павел Лакийчук заметил, что "буферная зона" – это своеобразная "синица в руках" для России. Основная цель – стратегическое наступление на Востоке.

Там они захлебываются из-за недостатка резервов. Эти силы могут быть направлены или на Восток, где очень горячо, – это своеобразный "журавль в небе", или будут продолжать давить на наши силы на Сумщине и Харьковщине,

– предположил он.

Особенно опасным выглядит участок между Покровском и Торецком. В этом районе, на стыке направлений, россияне уже прорвали украинскую оборону и вышли на трассу Покровск – Константиновка. Они пытаются одновременно двигаться в направлении Покровска (чтобы не оставлять его в тылу) и Константиновки.

Дошли ли россияне до Покровска: смотрите на карте

Сейчас это наступление развивается не очень активно, вероятно, из-за недостатка резервов. Группировка там фактически базируется на одной дивизии, что не позволяет двигаться в обоих направлениях. Однако если российские войска получат подкрепление, угроза в этом районе значительно возрастет.