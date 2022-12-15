Россия хочет повторить масштабное наступление в ближайшие месяцы: в ISW указали направления

Россия может попытаться начать широкомасштабное наступление в первые месяцы 2023 года. Такое мнение высказывают украинские чиновники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такие показатели как мобилизационные усилия России, объявление призыва и перемещение тяжелого вооружения предполагают, что Россия может готовиться к широкомасштабному наступлению в январе и феврале 2023 года. Об этом пишет американский Институт изучения войны.

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Россия захочет повторить масштабное наступление

Эксперты говорят, что заявление Кулебы согласуется с их оценкой о том, что зимние месяцы ускорят темпы сделок с обеих сторон и что условия на местах по всей Украине, вероятно, будут благоприятными для наступательных операций.

Так, легче всего российские войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях продвижения в ближайшие месяцы – вдоль границы Харьков-Луганск на северо-востоке Украины или Донецкой области.

Похоже, что российские войска перемещают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы вблизи нынешней линии фронта вдоль границы между Харьковско-Луганской областью и изменили и повторно консолидировали свою группировку сил вдоль этой линии,

– отметили в ISW.

Также заметно, что российские войска ведут ограниченные наступательные действия вдоль этой линии, в частности, для возвращения утраченных позиций к западу от Кременной. Недавнее понижение температуры в этом районе до уровня ниже нуля позволило земле утвердить, что, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступательных операций.

Российские боевые силы, освободившиеся после ухода с западного (правого) берега Херсонской области, передислоцировались в разные районы Донбасса, усиленные мобилизованными резервистами. Кроме того, российские войска могут надеяться начать наступление в западной Донецкой области, чтобы развить незначительный прогресс, достигнутый в ноябре в районе Угледар-Павловка.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска стремятся завершить захват всей Донецкой области, и потенциальные будущие наступления на западе Донецкой области могут быть направлены на дополнение текущих наступательных операций в западных окрестностях города Донецка и вокруг Бахмута для достижения этой более широкой территории", – подчеркнули эксперты.

Однако, несмотря на новые наступательные операции, ISW продолжает оценивать, что российские боевые возможности остаются деградированными, и что российские войска вряд ли смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

Напомним, украинские военные продолжают наступать по всей линии фронта. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена "замораживать" контрнаступление зимой.