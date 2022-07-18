Звучит угрожающе, а выглядит не очень

Собственно, на такой ноте завершилась у оккупантов прошедшая неделя. Приказы, указы, намерения и угрозы. Давайте разберемся, чего они стоят и чем являются.

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В течение довольно долгого времени я регулярно подчеркиваю, что российские оккупанты имеют серьезные проблемы с компенсацией потерь в Украине и острой нехваткой человеческого ресурса. Тем временем бои продолжаются, наступление осуществляется, а командующие оккупантов еще и угрожают его нарастить.

Ошибаюсь? Нет. Относительно наступления. В настоящее время линия фронта столкновения ВСУ и российских оккупационных войск составляет около 2 тысяч километров. Каким фронтом они могут совершать наступление? Это менее 30 километров.

российские оккупационные войска осуществляют подобие, именно подобие наступательных действий в треугольнике Славянск – Северск – Бахмут. Причем, как мы видим, наступлением в полном смысле слова это назвать сложно. Ползучее продвижение, которое приносило им успех в первую очередь за счет количественного превосходства.

Пустые рекорды

Дело в том, что на Донбасском плацдарме россияне сконцентрировали в одной локации на сегодняшний день крупнейшую группу подразделений не только за весь период полномасштабного вторжения в Украину, но и за всю историю современных конфликтов и войн. Ни в одном конфликте и войне ХХ века не было сосредоточено одновременно столько сил и средств в одной локации.

Кроме того, в районе Изюма, по направлению к Славянску, сосредоточена так же одновременно в одной локации самая большая группа бронетанковых подразделений за всю современную историю войн и конфликтов.

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То есть, грубо говоря, одновременно два рекорда на одном плацдарме и… И что? И ничего. Несмотря на все эти расписания и рекорды, российские оккупационные войска не способны эффективно использовать свою группу войск и наступать не то чтобы широким фронтом, а даже узким. Более того, они несут тяжело пополняемые, критические потери.

К примеру, в июне на территории Украины находилось 108 батальон-тактических групп российских оккупационных войск. По состоянию на середину июля их уже 96. То есть, за месяц российские оккупационные войска вывели 12 БТГр для восстановления боеспособности из-за потерь. В настоящее время на восстановлении боеспособности находятся 23 БТГр. То есть, 11 БТГр до вывода нынешних 12 БТГр так и не смогли восстановить боеспособность?

Это еще ничего. Гораздо интереснее, что за время войны в Украине у российских оккупационных войск полностью исчезли 16 БТГр. Их больше нет! От слова совсем. И обновить их не могут. От слова никак.

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