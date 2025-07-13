О том, что КНДР планирует отправить еще 30 000 солдат в Россию сообщала и украинская разведка, передает 24 Канал.

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Действительно ли Кремль готовит новое наступление

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал публикацию в Bild. Он отметил, что более бессмысленных материалов, чем в этом издании, всегда трудно найти.

Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмм, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют. Кстати, эту информацию, говорят, они получили в "российском генштабе". Ну вы поняли,

– заметил Коваленко.

Он напомнил, что российские наступательные действия не прекращались еще с прошлого года. Враг продолжает стабильно "давить количеством чтобы ползти".

Руководитель ЦПД отметил, что "каких-то новых наступлений нет". Однако противник задействует резервы, меняет тактику, проникает в приграничье и тому подобное.

Заметим, что Россия в последнее время усилила массированные обстрелы украинских городов. Эксперты отмечают, что Путин преследует две стратегические цели, готовясь к "ключевой битве"в конце года.