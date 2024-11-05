Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниила Борисенко в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас на этом направлении у россиян нет успеха.

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Какова ситуация на трассе Бахмут – Константиновка

Борисенко рассказал, что враг продолжает проводить штрумовые действия на трассе Бахмут – Константиновка.

За последние сутки информации о том, что враг там имел успех, мы не имеем,

– сообщил военный.

Он отметил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы не дать оккупантам достичь успеха на этом направлении.

"Расстояние от Константиновки по трассе остается неизменным, в районе 13 километров, на сколько я помню", – отметил Борисенко.

К слову, за минувшие сутки Россия потеряла 1 260 своих бойцов. Общие потери страны-агрессора по состоянию на 5 ноября превышают 700 тысяч человек.