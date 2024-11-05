По данным ISW, ВСУ продолжают свою операцию на Курщине, украинским бойцам удалось продвинуться на севере Харьковщины, зато враг несколько улучшил свои позиции на Востоке Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оценки Института изучения войны.

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Что сейчас происходит на Курщине

Аналитики отмечают, что здесь не произошло никаких изменений на линии фронта. Правда, геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, показывают, что враг наносит удары в печной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). Таким образом ВСУ продолжают действовать в этом районе. Более того, россияне убеждают, что украинские войска атаковали в районе Новоивановки, Леониодово, Плехово и неподалеку от Суджи в районе Погребков.

По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, на Курщине под обстрел попали военные КНДР. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские войска наносят удар к западу от Нового Пути (к юго-западу от Глушково).

Как проходит операция ВСУ на Курщине / Карта ISW

Успехи ВСУ на Харьковщине

В Институте добавляют, что украинские силы недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, указывают, что ВСУ продвинулись на запад от Глубокого на восточном берегу Травянского водохранилища.

Зато российские силы продолжили наступление в районе Липцов и в районе Волчанска. По словам представителя Сил обороны, который действует на этом направлении, враг в течение последних недель не проводил наступательных действий с использованием бронетехники. Зато осуществлял наступление небольшими пехотными группами.



Какая сейчас ситуация на Харьковщине / Карта ISW

Напряженная ситуация на Луганщине

Здесь захватчики продвинулись на юго-восток от Купянска и на северо-запад от Кременной. Зато ВСУ недавно удалось отбить атаку российской механизированной техники численностью до взвода в направлении Лимана.

По данным Генштаба, враг продолжил наступательные операции к северу от Купянска в районе Кондрашовки и Голубовки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки, к юго-востоку от Купянска в районе Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Чернещины, Степной Новоселовки, Загрызово, Кучеровки, Берестового, к западу от Сватово у Вишневого и Першотравного, на юго-запад от Сватово в районе Дружелюбовки, Макеевки и Грековки, к западу от Кременной в районе Торского, Заречного и Терного и на юго-запад от Кременной в районе Дибровы.



Где самые ожесточенные бои на Луганщине / Карта ISW

Изменения в Донецкой области

Украинский Генштаб сообщал, что оккупанты провели безуспешные наземные атаки на северо-восток от Северска в районе Белогоровки. Кроме того, продолжали ограниченные наступательные операции в районе Часового Яра и в районе Ступочек.

Украинским войскам, со своей стороны, удалось продвинуться в районе Торецка, а именно вернуть утраченные позиции в центральной Нелиповке. Что касается россиян, то они провели безуспешные наземные атаки у самого Торецка, на северо-восток от Торецка у Дачного, и на запад от Торецка у Щербиновки.

Успешными их действия были возле Покровска, где им удалось продвинуться на юг и юго-восток от города. В частности, враг имел успех у Селидово. В то же время геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что российские войска проводят механизированную атаку численностью примерно в взвод и продвигаются к восточным окраинам Новоалексеевки.

Обзор фронта в Донецкой области / Карты ISW

Добавим, возле Покровска бои продолжаются в районе Миролюбовки и Луча, в районе Сухого Яра, Лысовки, Новогродовки, Григорьевки и Вишневого, а также в направлении Новоалексеевки и Юрьевки.

Удалось продвинуться оккупантам и в районе Курахово, в частности к западной части Новодмитровки. Кроме того, враг опубликовал кадры, где он, вероятно, захватывает Горняк.

Украинский генеральный штаб сообщил, что российские войска продолжали наземные атаки на северо-запад от Курахово в районе Новодмитровки, на север от Курахово в районе Кременной Балки и Новоселидовки, и на северо-восток от Курахово в районе Ильинки, Волченки и Островского.

Также врагу удалось продвинуться возле Угледара, где он активно атакует. В частности, он мог захватить Шахтерское.

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Ситуация на Запорожье и Херсонщине

Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись. Украинский генеральный штаб сообщил, что захватчики продолжают наступать на север от Роботино в районе Новоданиловки и Орехово, и на северо-запад от Роботино в районе Новоандреевки и Степного.



Что сейчас происходит на Запорожье / Карта ISW

Относительно Херсонщины, то оккупанты продолжали локальные наземные атаки на левобережье, но не продвинулись вперед.



Фронт на Херсонщине / Карта ISW