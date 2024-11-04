Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине,

– сообщил Коваленко.

В США ранее сообщали, что на Курщине находится 8 тысяч солдат из Северной Кореи.

Владимир Зеленский в интервью 31 октября отмечал, что первые бои ВСУ с войсками КНДР в Курской области – это вопрос дней. Как говорит президент, россияне будут применять эти войска, бросая их в бой первыми, чтобы избежать потерь среди собственного личного состава.

Андрей Коваленко также отмечал, что северокорейские военные уже присутствуют на оккупированных территориях Украины. Сначала те были привлечены к инженерным работам в Донецке, но появилась вероятность, что российские военные применят их в боевых действиях именно на Донецком направлении.