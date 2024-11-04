Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині,

– повідомив Коваленко.

У США раніше повідомляли, що на Курщині перебуває 8 тисяч солдатів з Північної Кореї.

Володимир Зеленський в інтерв'ю 31 жовтня зазначав, що перші бої ЗСУ з військами КНДР у Курській області – це питання днів. Як каже президент, росіяни застосовуватимуть ці війська, кидаючи їх у бій першими, аби уникнути втрат серед власного особового складу.

Андрій Коваленко також зазначав, що північнокорейські військові вже присутні на окупованих територіях України. Спершу були залучені до інженерних робіт у Донецьку, але з’явилася ймовірність, що російські військові застосують їх у бойових діях саме на Донецькому напрямку.