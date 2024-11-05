Противник также продвинулся возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Около половины второго часа ночи 5 ноября аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, воины российской армии продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Кроме этого, вражеские силы оккупировали Степановку.

Враг оккупировал Степановку, а также продвинулся возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке,

– говорится в сообщении.

Россияне оккупировали Степановку: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Курахово: смотрите на карте

Войска противника продвинулись возле Колесниковки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись возле Богоявленки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся в Кременной Балке: смотрите на карте