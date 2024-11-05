Противник також просунувся біля декількох населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунувся ворог

Близько о пів на 2 годину ночі 5 листопада аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля кількох населених пунктів. Крім цього, ворожі сили окупували Степанівку.

Ворог окупував Степанівку, а також просунувся біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни окупували Степанівку: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Курахового: дивіться на карті

Війська противника просунулися біля Колісниківки: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Богоявленки: дивіться на карті

Агресор просунувся в Кремінній Балці: дивіться на карті