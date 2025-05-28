Об этом 24 Каналу рассказал командир группы "Terra" в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов, отметив, что ситуация сложная, но контролируемая. По его словам, за все время удержания позиций ни одного метра украинской земли не было сдано.

Смотрите также Украина удерживает некоторые позиции на Курщине и Белгородщине: обзор фронта и карты ISW

Наступление россиян на Харьковщине

Николай Волохов отметил, что успехи наших военных в обороне требуют большого количества ресурсов и жертв. Нашим защитникам это очень непросто делать.

За последние две недели враг совершил 60 штурмов в зоне ответственности (3-го армейского корпуса – 24 Канал). По данным разведки и из открытых источников, Россия накапливает еще силы. А когда ты что-то накапливаешь, то не можешь так сильно давить. Похоже, что на Харьковщине скоро будет горячо,

– сказал он.

Россия, вероятно, стремится создать буферную зону в этом регионе. Волохов подчеркнул, что в зоне ответственности третьего армейского корпуса оккупантам это сделать точно не удастся.

Все благодаря чрезвычайно сильному и опытному руководству. Все военные сплоченные, хорошо подготовлены и имеют хорошее обеспечение.

Какова ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Там, где мы держим оборону, враг не имеет шансов. Вот они (россияне – 24 Канал) говорят о 30 километрах, однако и 300 на метров они не имеют шанса продвинуться,

– высказался командир группы "Terra".

К слову, на Харьковском направлении российские войска ведут локальные действия, но масштабного наступления не наблюдается. Наиболее активными остаются боевые действия вблизи Волчанска, хотя ситуация существенно не меняется. Между тем на Лиманском направлении враг пытается продвинуться к Жеребцу, используя малые штурмовые группы и авиабомбы.