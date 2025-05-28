Про це 24 Каналу розповів командир групи "Terra" у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов, зазначивши, що ситуація складна, але контрольована. За його словами, за весь час утримання позицій жодного метра української землі не було здано.

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Наступ росіян на Харківщині

Микола Волохов зауважив, що успіхи наших військових в обороні потребують великої кількості ресурсів та жертв. Нашим захисникам це дуже непросто робити.

За останні два тижні ворог здійснив 60 штурмів в зоні відповідальності (3-го армійського корпусу – 24 Канал). За даними розвідки та з відкритих джерел, Росія накопичує ще сили. А коли ти щось накопичуєш, то не можеш так сильно тиснути. Схоже, що на Харківщині скоро буде гаряче,

– сказав він.

Росія, ймовірно, прагне створити буферну зону у цьому регіоні. Волохов підкреслив, що в зоні відповідальності третього армійського корпусу окупантам це зробити точно не вдасться.

Все завдяки надзвичайно сильному і досвідченому керівництву. Всі військові згуртовані, добре підготовлені та мають гарне забезпечення.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Там, де ми тримаємо оборону, ворог не має шансів. От вони (росіяни – 24 Канал) говорять про 30 кілометрів, проте й 300 на метрів вони не мають шансу просунутися,

– висловився командир групи "Terra".

До слова, на Харківському напрямку російські війська ведуть локальні дії, але масштабного наступу не спостерігається. Найбільш активними залишаються бойові дії поблизу Вовчанська, хоча ситуація суттєво не змінюється. Тим часом на Лиманському напрямку ворог намагається просунутися до Жеребця, використовуючи малі штурмові групи та авіабомби.