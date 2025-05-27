26 мая в Сумской ОВА заявили, что под российским контролем сейчас находятся 4 села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Оккупанты продолжают попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны", передает 24 Канал.

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Враг наступает на Сумщине

По данным DeepState, противник имел продвижение в районе Беловодов. Село полностью перешло в серую зону.

Где расположены Беловоды: смотрите на карте

Заметим, что российское военное командование передислоцировало части 752-го мотострелкового полка и 200-й мотострелковой бригады для для усиления группировки на севере Сумской области.

Оккупанты подступают к Днепропетровщине

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Именно там происходит наибольшее количество боев за сутки. К сожалению, россияне продвинулись в районе Котляровки. Таким образом враг еще больше приблизился к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Где расположена Котляровка: смотрите на карте

Противник продвигается на Харьковщине

Захватчики активизировали наступательные действия и на севере Харьковской области. Недавно оккупанты продвинулись в районе Каменки.

Где расположена Каменка: смотрите на карте