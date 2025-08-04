Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Российские войска не оставляют попыток захватить поселок Каменское в Запорожье.

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ВСУ не позволяют России захватить Каменское

Для этого оккупанты стягивают на направление новые подготовленные штурмовые подразделения. По словам Ивана Федорова, несмотря на заявления российской пропаганды, Каменское остается под контролем Вооруженных Сил Украины.

Все объявления врага о том, что они захватили Каменское, не соответствуют действительности. На территории поселка находятся подразделения украинских Вооруженных Сил. Там ежедневно есть боестолкновения, есть вражеские потери,

– подчеркнул Федоров.

Он добавил, что ситуация на этом направлении чрезвычайно напряженная, поскольку россияне постоянно пытаются прорвать украинскую оборону.

Наши военные делают все, чтобы вытеснить врага из поселка. С другой стороны, это крайне сложно, потому что враг перебрасывает туда новые подготовленные подразделения разного сорта,

– отметил глава области.

Напомним, Каменское является важным участком на запорожском направлении. Россия активно использует фейки о "захвате" населенных пунктов для усиления давления на информационном фронте, однако эти заявления регулярно опровергают в официальных источниках.