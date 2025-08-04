Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телемарафону, передає 24 Канал. Російські війська не полишають спроб захопити селище Кам’янське на Запоріжжі.

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ЗСУ не дозволяють Росії захопити Кам’янське

Для цього окупанти стягують на напрямок нові підготовлені штурмові підрозділи. За словами Івана Федорова, попри заяви російської пропаганди, Кам’янське залишається під контролем Збройних Сил України.

Всі оголошення ворога про те, що вони захопили Кам’янське, не відповідають дійсності. На території селища знаходяться підрозділи українських Збройних Сил. Там щодня є боєзіткнення, є ворожі втрати,

– наголосив Федоров.

Він додав, що ситуація на цьому напрямку надзвичайно напружена, оскільки росіяни постійно намагаються прорвати українську оборону.

Наші військові роблять усе, щоб витіснити ворога з селища. З іншого боку, це вкрай складно, бо ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи різного гатунку,

– зазначив очільник області.

Нагадаємо, Кам’янське є важливою ділянкою на запорізькому напрямку. Росія активно використовує фейки про "захоплення" населених пунктів для посилення тиску на інформаційному фронті, однак ці заяви регулярно спростовують в офіційних джерелах.