Именно такие бои являются очень тяжелыми, изнурительными и страшными. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, заметив, что при боях в городах россияне испытывают гораздо больше казней.

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Какими будут бои возле Покровска

Ветеран антитеррористической операции рассказал, что россияне имеют достаточно сил, чтобы дойти до Покровска, но это не означает, что они смогут его захватить. Оккупанты могут дойти до города, но тогда начнется фаза тяжелых, изнурительных, долгих уличных боев.

"За последние месяцы они (россияне – 24 Канал) ползут к Покровску достаточно долго. Однако понемногу это происходит, они доползают до города, а там их готовятся (Силы обороны – 24 Канал) встречать", – заметил Дикий.

Заметьте! Пресс-офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что на Покровском направлении россияне осуществляют круглосуточные штурмы. Оккупанты пытаются до осенних дождей успеть максимально занять больше участков фронта, чтобы там потом закрепиться и ждать более благоприятной погоды для попыток наступления.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

По словам ветерана антитеррористической операции, уличные бои являются страшными для самого города, ведь после них он перестает быть пригодным для жизни. Кроме того, близкие контактные уличные бои с врагом страшны для украинских защитников и защитниц.

Это очень трудно и изнурительно. Это самое страшное из того, что лично мне знакомо,

– отметил Дикий.

В то же время он объяснил, что при уличных боях соотношение потерь Сил обороны и оккупантов является для Украины лучшим. Для примера, в Бахмуте соотношение потерь было 1 к 8 в пользу ВСУ, в Авдеевке вообще 1 к 12. Силы обороны намного сильнее в уличных боях, чем враг, хотя они являются очень тяжелыми и страшными.