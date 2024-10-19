Саме такі бої є дуже важкими, виснажливими та страшними. Про це 24 Каналу розповів ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, зауваживши, що при боях у містах росіяни зазнають набагато більше страт.

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Якими будуть бої біля Покровська

Ветеран антитерористичної операції розповів, що росіяни мають достатньо сил, щоб дійти до Покровська, але це не означає, що вони зможуть його захопити. Окупанти можуть дійти до міста, але тоді розпочнеться фаза важких, виснажливих, довгих вуличних боїв.

"За останні місяці вони (росіяни – 24 Канал) повзуть до Покровська досить довго. Однак потрохи це стається, вони доповзають до міста, а там їх готуються (Сили оборони – 24 Канал) зустрічати", – зауважив Дикий.

Зауважте! Пресофіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що на Покровському напрямку росіяни здійснюють цілодобові штурми. Окупанти намагаються до осінніх дощів встигнути максимально зайняти більше ділянок фронту, щоб там потім закріпитися і чекати більш сприятливої погоди для спроб наступу.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

За словами ветерана антитерористичної операції, вуличні бої є страшними для самого міста, адже після них воно перестає бути придатним для життя. Крім того, близькі контактні вуличні бої з ворогом є страшні для українських захисників та захисниць.

Це дуже важко та виснажливо. Це найстрашніше з того, що особисто мені знайомо,

– зазначив Дикий.

Водночас він пояснив, що при вуличних боях співвідношення втрат Сил оборони та окупантів є для України кращим. Для прикладу, у Бахмуті співвідношення втрат було 1 до 8 на користь ЗСУ, в Авдіївці взагалі 1 до 12. Сили оборони є набагато сильнішими у вуличних боях, ніж ворог, хоч вони є дуже важкими та страшними.