Так, СБУ разоблачила и задержала 25-летнего безработного коллаборанта, который сотрудничал с военной разведкой России. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал благодаря прокремлевским комментариям, которые регулярно оставлял в чатах российских Телеграмм-каналов.

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Задержан агент россиян, который помогал им прорываться в Мирнограде

Установлено, что гражданин Украины участвовал в подготовке боевых операций оккупантов по прорыву обороны Мирнограда. В полномочия агента росгвардии входил обход города и его окрестностей в поисках локаций укрепрайонов и огневых позиций украинских войск с последующей их фиксацией.

Полученные разведданные мужчина мессенджером посылал "связному" – еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на восточном фронте.

Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые обеспечивают светом Покровский район.

Сотрудники СБУ установили местонахождение корректировщика и задержали его во время контрдиверсионных мероприятий.

Мужчине сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, СБУ вместе с Нацполицией предотвратили теракт в Киеве, который планировала военная разведка России, привлекая к сотрудничеству коллаборационистов из Запорожья.